Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 37,08 GBP ab.

Die Unilever-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,08 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 36,95 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 37,10 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 228.582 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,90 Prozent. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,79 GBP an.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.739,00 EUR – eine Minderung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.800,00 EUR eingefahren.

Am 08.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 EUR fest.

