Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 37,13 GBP.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,13 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 36,95 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,10 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.493 Unilever-Aktien.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 20,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,88 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 42,79 GBP.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 15.739,00 EUR, gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

