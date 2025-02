Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 43,40 GBP nach.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 43,40 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,40 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,95 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 603.613 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,30 GBP. Dieser Wert wurde am 18.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 16,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,67 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Am 23.07.2026 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

