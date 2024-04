Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit sattem Kursplus

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 5,6 Prozent auf 40,79 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 40,79 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 40,80 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,47 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.246.679 Stück gehandelt.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,90 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 10,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,80 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,07 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15,24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

