Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 40,22 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 40,22 GBP. Bei 40,56 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,47 GBP. Zuletzt wurden via London 527.442 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 11,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 8,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,07 GBP.

Am 08.02.2024 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,53 Prozent auf 15,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Handel in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in Grün