Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 42,15 GBP zu. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,46 GBP zu. Bei 41,79 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 1.730.022 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 6,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 9,91 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

Unilever ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.121,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.611,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Unilever-Aktie.

