Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Montagnachmittag

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Unilever-Aktie konnte um 13:35 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 37,87 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 37,92 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,77 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 649.964 Stück.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,19 GBP am 01.12.2023. Mit einem Kursverlust von 1,81 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,00 GBP.

Am 26.10.2023 hat Unilever die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Unilever-Aktie.

