Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,4 Prozent auf 38,16 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 38,16 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 38,17 GBP. Mit einem Wert von 37,62 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 1.191.455 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 17,48 Prozent wieder erreichen. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,79 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.739,00 EUR – eine Minderung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.800,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 EUR je Aktie.

