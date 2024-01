Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Freitagvormittag vor

Unilever im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 37,85 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 37,85 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,85 GBP zu. Bei 37,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 135.090 Unilever-Aktien.

Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 18,46 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 2,75 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 42,79 GBP.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 15.739,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich freundlich

Börse Europa: STOXX 50 freundlich

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün