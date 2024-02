Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 39,95 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 39,95 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,79 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,00 GBP. Bisher wurden via London 256.525 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. 12,23 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,99 GBP für die Unilever-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 08.02.2024 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.242,00 EUR – eine Minderung von 3,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.800,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

