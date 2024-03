Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,46 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 39,46 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 39,27 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 39,35 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 438.185 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 13,62 Prozent zulegen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,72 Prozent.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,80 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,99 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 08.02.2024. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

