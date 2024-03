Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Vormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 39,32 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 39,32 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,27 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,35 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 75.494 Stück.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 6,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,80 EUR je Unilever-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,99 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 08.02.2024. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.242,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

