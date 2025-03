Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Mittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 44,93 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr bei 44,93 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 45,14 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 44,75 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,93 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 547.533 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 12,04 Prozent wieder erreichen. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,30 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 20,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,64 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Unilever dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,15 EUR je Aktie.

