Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 45,02 GBP zu.

Das Papier von Unilever legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 45,02 GBP. Bei 45,14 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,93 GBP. Bisher wurden heute 1.606.152 Unilever-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 11,81 Prozent Luft nach oben. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,30 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,64 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 3,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

