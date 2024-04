Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 41,33 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 41,35 GBP. Bei 41,00 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 253.385 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,47 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,80 EUR belaufen. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 42,23 GBP.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,27 Prozent auf 14,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,80 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

LSE-Handel: FTSE 100 letztendlich fester

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Unilever-Anleger erfreut: Unerwartet hoher Absatz bei Haurpflegeprodukten