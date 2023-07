Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 41,82 GBP ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,82 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 41,72 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,98 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 45.548 Stück.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,98 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,18 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,77 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 25.07.2023 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.121,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

