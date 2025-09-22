Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,41 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 44,41 GBP. Bei 44,20 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,32 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.027 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 49,37 GBP erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,17 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 2,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,05 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

