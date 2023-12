Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 37,87 GBP.

Werte in diesem Artikel

Um 13:35 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,87 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 37,92 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,77 GBP. Zuletzt wurden via London 649.964 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,19 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 1,81 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 26.10.2023 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

