Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag höher

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 47,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 47,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 311 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,68 Prozent hinzugewinnen. Am 11.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 21,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,45 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever gewährte am 09.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.800,00 EUR – ein Plus von 17,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 13.453,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,58 EUR im Jahr 2023 aus.

