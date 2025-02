Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 43,73 GBP.

Die Unilever-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 43,73 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 43,53 GBP. Bei 43,62 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 112.398 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,12 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 37,30 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Mit einem Kursverlust von 14,70 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,67 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,14 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 nachmittags

Starker Wochentag in London: FTSE 100 fester