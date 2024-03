Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Verlusten

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 39,57 GBP.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 39,57 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 39,32 GBP. Bei 39,49 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 861.647 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. 13,31 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,80 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 41,99 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 08.02.2024 vor. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.242,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Unilever-Aktie.

