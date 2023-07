Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 42,06 GBP zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 42,06 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 42,24 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,01 GBP. Zuletzt wechselten via London 195.673 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,98 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 9,71 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 43,88 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 14.750,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 EUR je Aktie.

