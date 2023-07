Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 42,14 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 42,14 GBP zu. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,24 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,01 GBP. Bisher wurden via London 38.812 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2023 auf bis zu 44,83 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 10,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,88 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 14.750,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.782,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,60 EUR je Unilever-Aktie.

