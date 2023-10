Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 38,36 GBP ab.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 38,36 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,36 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 38,74 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 877.244 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 14,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,25 GBP fiel das Papier am 28.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 0,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 43,90 GBP.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 15.739,00 EUR gegenüber 13.782,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

