Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag behauptet

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 37,97 GBP.

Mit einem Kurs von 37,97 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 38,05 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 37,86 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,03 GBP. Bisher wurden via London 469.002 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,08 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 37,58 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 1,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,78 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15.739,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

