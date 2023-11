Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Montagvormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 37,94 GBP ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 37,94 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 37,86 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,03 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 35.908 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 15,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 37,58 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,78 GBP an.

Unilever veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 15.739,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

