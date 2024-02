Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Mittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 38,81 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 38,81 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 38,75 GBP. Bei 39,03 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 491.735 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 41,99 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 08.02.2024 vor. Umsatzseitig standen 15.242,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

