Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 44,67 GBP zu.

Das Papier von Unilever konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 44,67 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 44,81 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,41 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 890.171 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Bei 37,30 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,67 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

