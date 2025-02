Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 45,00 GBP zu. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 45,05 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,41 GBP. Bisher wurden via London 2.068.178 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 17,11 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,91 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,67 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,14 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 nachmittags