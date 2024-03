Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Mittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 39,69 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 39,69 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 39,81 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,75 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 250.711 Aktien.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 12,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 7,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,99 GBP.

Am 08.02.2024 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.242,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Unilever-Aktie.

