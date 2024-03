Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,77 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 39,77 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 39,81 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 39,75 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 557.513 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 12,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,80 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,99 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 15.242,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

