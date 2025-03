Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der Unilever

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 45,34 GBP.

Um 09:06 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 45,34 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,39 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,07 GBP. Bisher wurden heute 60.506 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,30 GBP ab. Abschläge von 17,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,48 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 EUR je Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 47,64 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 3,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

