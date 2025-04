Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 47,07 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 47,07 GBP. Bei 47,12 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,06 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 48.858 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2024 Kursverluste bis auf 40,97 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,00 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 3,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

