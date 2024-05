Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 42,82 GBP.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 42,82 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 42,78 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.312 Unilever-Aktien.

Bei 43,56 GBP markierte der Titel am 24.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 1,73 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 16,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,71 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,92 GBP aus.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 10,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,74 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Favoritenwechsel: Unilever-Aktie profitiert von Hochstufung - Nestlé-Aktie sinkt nach skeptischem Kommentar

Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne