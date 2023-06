Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 40,90 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 40,90 GBP zu. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,97 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,76 GBP. Zuletzt wurden via London 203.188 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,61 Prozent. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,86 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 9,88 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,04 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.611,00 EUR – ein Plus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 13.121,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt nach: Unilever hat offenbar Suche nach neuem Chairman begonnen

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Unilever-Aktie leichter: Unilever-CFO nimmt Ende Mai 2024 seinen Hut