Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagmittag höher

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 42,28 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,28 GBP zu. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 42,35 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 41,84 GBP. Zuletzt wurden via London 331.194 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,04 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 37,98 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,18 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,88 GBP aus.

Am 25.07.2023 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.750,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

