Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 42,34 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 42,34 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 42,39 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,84 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 618.991 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 5,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Mit Abgaben von 10,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,88 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 25.07.2023 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.750,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 13.782,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Unilever die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 EUR je Aktie.

