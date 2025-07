Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,74 GBP.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,80 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,77 GBP. Bisher wurden heute 43.183 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 11,12 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 3,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,11 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,98 EUR je Aktie belaufen.

