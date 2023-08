Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag höher

Unilever im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 40,37 GBP.

Um 17:35 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 40,37 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 40,58 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,34 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.071.568 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,83 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 11,06 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,98 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 5,92 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,88 GBP an.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite standen 14.750,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.782,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,62 EUR je Aktie belaufen.

