Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von Unilever zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 40,37 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 17:35 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 40,37 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 40,58 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,34 GBP. Zuletzt wechselten 1.071.568 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,06 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,98 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 5,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,88 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 25.07.2023 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.750,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unilever einen Umsatz von 13.782,00 EUR eingefahren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

