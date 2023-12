Kursentwicklung im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag nordwärts

28.12.23 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 37,98 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 37,98 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 37,99 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 37,97 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 35.734 Unilever-Aktien. Bei einem Wert von 44,83 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 18,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,19 GBP. Dieser Wert wurde am 01.12.2023 erreicht. Abschläge von 2,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,00 GBP aus. Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 15.739,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert. Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.01.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 im Aufwind Unilever-Aktie schwächelt: Unilever verkauft Elida Beauty an Investor Yellow Wood Partners Unilever-Aktie wenig bewegt: Britische Wettbewerbsaufsicht untersucht Greenwashing-Verdacht bei Unilever

