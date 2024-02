Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Unilever-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,80 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr bei 38,80 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 38,82 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,74 GBP nach. Bei 38,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 64.946 Aktien.

Am 29.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 44,83 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 15,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 5,13 Prozent wieder erreichen.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,99 GBP an.

Unilever gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,53 Prozent auf 15.242,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.800,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 24.07.2025 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt am Mittag nach

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen