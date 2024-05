Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 42,29 GBP.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 42,29 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 42,24 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,35 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.314.478 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.05.2024 markierte das Papier bei 43,56 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 12,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Unilever.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Unilever-Aktie.

