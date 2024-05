Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever büßt am Vormittag ein

So bewegt sich Unilever

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 42,40 GBP nach.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 42,40 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,24 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,35 GBP. Bisher wurden via London 84.231 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2024 auf bis zu 43,56 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,74 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 44,92 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Unilever die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,74 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Favoritenwechsel: Unilever-Aktie profitiert von Hochstufung - Nestlé-Aktie sinkt nach skeptischem Kommentar

Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne