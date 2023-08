Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 40,66 GBP.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,66 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 40,80 GBP. Bei 40,37 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 433.562 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,26 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,98 GBP am 14.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 6,60 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,88 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 14.750,00 EUR gegenüber 13.782,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,62 EUR je Unilever-Aktie.

