Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Vormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 40,51 GBP.

Um 09:07 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 40,51 GBP. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,55 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 40,37 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.550 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,88 GBP.

Am 25.07.2023 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 14.750,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 13.782,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Diese Aktien gehörten zu den ersten Mitgliedern im Dow Jones-Index

Unilever-Aktie gewinnt: Ian Meakins wird neuer Chairman von Unilever

Unilever-Aktie springt hoch: Unilever übertrifft Erwartungen