Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 45,50 EUR. Die Unilever-Aktie legte bis auf 45,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 169 Unilever-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.07.2022 bei 48,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 6,04 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,49 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 15,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,77 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 26.07.2022 hat Unilever die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.782,00 EUR – ein Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 12.328,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2022 2,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

