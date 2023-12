Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Freitagvormittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 38,21 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 38,21 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 38,20 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,14 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 22.611 Unilever-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,83 GBP) erklomm das Papier am 29.04.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,34 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.12.2023 (37,19 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 2,67 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 GBP an.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.739,00 EUR im Vergleich zu 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Unilever am 01.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich im Minus

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag stärker