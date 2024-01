Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 38,60 GBP zu.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 38,60 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 38,69 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,35 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 432.417 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 13,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 42,79 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Umsatzseitig standen 15.739,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 15.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

