Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 38,48 GBP.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 38,48 GBP. Bei 38,53 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,35 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.338 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,50 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 4,35 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,79 GBP.

Am 26.10.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15.800,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert. Unilever dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,61 EUR im Jahr 2023 aus.

